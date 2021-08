Há noites de fado todos os dias nas caves de vinho do Porto

Nas caves Cálem vai descobrir tudo o que precisa de saber sobre o vinho do Porto e todo o seu processo de produção, através de um museu interactivo, uma visita guiada e a degustação de vinhos. No final, pode aproveitar para se demorar mais um bocadinho entre copos, enquanto assiste a um concerto.

O fado, que nasceu nas tabernas, pode também ser escutado nas caves que armazenam o vinho. O projecto Fado in Porto está a assinalar uma década e voltou recentemente a ter sessões diárias nas caves, com fados interpretados por vezes femininas e masculinas, acompanhadas à guitarra portuguesa.

Num equilíbrio entre tradição e novas tecnologias, a visita parte à descoberta da região do Douro e do vinho do Porto. Do terroir às castas, dos aromas às diferentes tipologias, o museu interactivo proporciona também sessões de cinema 5D. Segue-se a visita às caves e as provas de vinho, terminando ao som do fado. Os bilhetes estão disponíveis online e custam 23€, sendo gratuitos para menores de 11 anos.

Caves Cálem: Avenida Diogo Leite 344, Vila Nova de Gaia.

