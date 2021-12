Há novos pratos para provar na carta de Outono/Inverno do Astória

Tão certo como as folhas que caem das árvores no Outono, também as cartas dos restaurantes se adaptam às estações do ano, procurando os ingredientes mais frescos da época, quando estes estão no seu máximo esplendor de textura, consistência e sabor. O Astória, o restaurante do carismático InterContinental Porto – Palácio das Cardosas, rege-se por este princípio e utiliza produtos orgânicos de produtores e fornecedores locais na confecção dos seus pratos. E agora, na nova carta de Outono/Inverno, preparada sob o comando de Tiago Sales, o novo chef executivo, é possível prová-los e devorá-los.

Uma tortilha de batata com cebolada e puré de gema (9,50€) inaugura o menu. “É uma terrina desconstruída, com batata, ovo e uma cebolada tradicional, feita apenas com cebola e azeite. Ao lado leva um crocante de barriga de porco fumada e um puré de gema de ovo cozinhada a baixa temperatura”, explica o chef, que também já foi baixista e compositor, com obra editada. Um consommé de cogumelos selvagens (12,50€), com ravióli feito com massa wonton e com um toque de óleo de sésamo, deixam claro a influência asiática deste prato. No caldo bóiam cogumelos de vários tipos: trompetas da morte, pé de carneiro, chanterelle cibarius, entre outros, e generosas lascas de trufa negra.

©DR Tortilha de batata com cebolada e puré de gema

Nos pratos principais (entre os 28€ e os 39€) brilham peixes frescos do alto mar, bacalhau, tentáculos de polvo, lombo de novilho, leitão e rib-eye e vazia maturados, que podem ser conjugados com diversas guarnições (entre os 5€ e os 6€), como arroz malandro ou arroz de forno tradicional, batata frita, legumes grelhados, puré de batata cremoso trufado ou açorda de ovas.

Para encerrar a refeição há, por exemplo, bolo de chocolate com creme de coco e sorvete de abacate (8€); mil folhas de banana e amendoim com gelado de café (7€); e tarte merengada de abóbora e noz pecan com gelado de leite de cabra (7€). “Esta sobremesa, cheia de sabores clássicos, é feita com massa filo caramelizada, uma telha de noz pecan, um creme de abóbora assada, que leva açúcar, queijo creme e especiarias, e é acompanhada por biscoitos crocantes em forma de folha de carvalho e gelado de leite de cabra”, remata o chef.

©DR Tarte merengada de abóbora e noz pecan com gelado de leite de cabra

Além do menu à carta, com muitos outros pratos para descobrir, como é o caso dos Pratos do Chef – onde figuram o arroz de marisco e peixe (80€) e o ballotine de frango com foie gras, trufa e avelã (65€), ambos para duas pessoas –, o Astória tem também um menu executivo que inclui couvert, duas entradas, um prato principal com acompanhamento e uma sobremesa por 16€ sem bebidas. Ao fim-de-semana há brunch, claro, a preços entre os 25,50€ e os 49,50€.

