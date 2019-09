Há petiscos e vinho verde até Outubro no Verde Cool

Agosto já lá vai e Setembro é um mês de regressos, mas isso não significa que tenha de voltar à mesma monotonia de sempre. O Verde Cool começou no dia 12, em Braga, Amares, Vila Verde e Vieira do Minho, e só termina a 13 de Outubro, o que significa que ainda tem tempo para quebrar a rotina com um petisco e um copo de vinho verde a 3,50€.

A quinta edição do evento conta com a adesão de mais de 40 estabelecimentos, como a Casa de Pasto das Carvalheiras, com tarteletes de tártaro, a Pastelaria Bom Jesus, com taquinhos de bacalhau frito, e o Picoto Park, com pão recheado com alheira.

Para além de usufruir desta experiência com amigos e familiares, ainda pode ganhar prémios. Para isso basta tirar uma fotografia, partilhá-la nas suas redes sociais com o #VerdeCool. As três fotografias com mais likes serão as vencedoras.

