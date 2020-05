Há tarte de chalotas e rabanada no menu de take-away do grupo Euskalduna

No primeiro dia de Junho, o Semea by Euskalduna reabre as portas com uma esplanada aumentada de segunda a sexta ao jantar, das 18.00 às 23.00, e ao fim-de-semana, também ao almoço, entre as 12.00 e as 15.00.

O menu terá pratos populares como o poké de atum, a açorda de tomate, o brioche e foie, a cabeça de xara e a incontornável rabanada, mas também alguns pratos famosos do Euskalduna Studio, como a tarte de chalota, a bifana ou o rabo de boi.

Alguns deles estarão também no menu de take-away e delivery (Uber Eats), juntamente com outros pratos emblemáticos como o bacalhau à Brás e a língua estufada.

O serviço de "Chef em Casa", com os cozinheiros a deslocarem-se a casa dos clientes para preparar jantares privados, também arranca nesta fase.

+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

+ Vasco Coelho Santos reabre restaurantes em Junho

+ Os restaurantes que já reabriram no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.

Share the story