Há três espaços verdes do Porto entre os melhores do mundo

O Green Flag Award distinguiu este ano cinco espaços verdes em Portugal – e todos ficam no Norte do país. No Porto, voltam a ser reconhecidos o Jardim Botânico, o Parque da Cidade e o Jardim do Passeio Alegre, que recebeu uma acreditação especial.

O Green Flag Award é um programa de acreditação internacional, sem fins lucrativos, que desde 1996 reconhece e premeia os parques e espaços verdes com os mais elevados padrões de exigência na gestão e manutenção. É atribuído anualmente pelo ministério da Habitação, Comunidades e Governo Local do Reino Unido e pela organização não-governamental Keep Britain Tidy.

O Parque da Cidade do Porto, o Jardim do Passeio Alegre e o Jardim Botânico do Porto voltaram este ano a ser reconhecidos pelo Green Flag Award, que elege os melhores espaços verdes do mundo, renovando a distinção obtida em 2019 e 2020. Além disso, Portugal obteve pela primeira vez a acreditação de "Green Heritage Site" para o Jardim do Passeio Alegre, gerido pela Câmara Municipal do Porto. Trata-se de uma distinção adicional que analisa a manutenção das características históricas do local e os seus padrões de conservação.

© Marco Duarte O Jardim do Passeio Alegre recebeu a acreditação de Green Heritage Site

Mas há novidades a Norte. O Parque Aventura & Trilho Ecológico da LIPOR foi galardoado com o Green Flag Award no primeiro ano de candidatura e reconhecido com o "Special Award for Innovation", pelo "trabalho inovador em matéria de resíduos, reciclagem e ambiente". Localizado em Ermesinde (Valongo) e Baguim do Monte (Gondomar), este espaço nasceu num antigo aterro, que foi selado e transformado num parque aventura em 2009, ganhando um trilho ecológico em 2017.

© DR Parque Aventura & Trilho Ecológico da LIPOR

Em Guimarães, o Jardim do Monte Latito, que alberga o Castelo de Guimarães, a Igreja de São Miguel e o Paço dos Duques de Bragança, recebeu também um Green Flag Award. No seu relatório, o júri internacional elogiou a gestão do jardim, “visível na limpeza e cuidado verificados”. Salientou ainda a nova rota da biodiversidade, que resultou na criação de um percurso interpretativo que permite ao visitante conhecer melhor a flora existente “num espaço singular, repleto de história, mas também de biodiversidade”, lê-se em comunicado da Câmara de Guimarães.

Consulte aqui a lista completa de distinções.

Portugal no Green Flag Award 2021

+ Os melhores parques e jardins no Porto

+ Magical Garden vai ficar no Jardim Botânico do Porto até Dezembro

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal