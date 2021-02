Há um bosque em Portugal onde os avós plantam árvores com o nome dos netos

Um dia, José Claudino Silva quis oferecer uma prenda especial à sua neta Catarina. Plantou uma árvore com o nome dela, mas não ficou por aí. Reuniu centenas de outros avós e netos em torno da mesma ideia e hoje essa árvore transformou-se num bosque na Serra do Marão. Em finais de Março de 2018, o Bosque dos Avós arrancou oficialmente com a plantação de 400 árvores num terreno cedido pelo Conselho Directivo dos Baldios de Aboadela, com o apoio da União de Freguesias de Aboadela, Sanche e Várzea e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

O projecto tem permitido aos avós plantar e apadrinhar árvores autóctones com o nome dos netos, que assumem o compromisso de cuidar delas. No futuro, os netos poderão ver aqui a crescer um extenso espaço natural que vai devolver ao Marão as suas espécies autóctones.

© Bosque dos Avós

Os dois hectares do espaço gerido até ao momento, na localidade de Aboadela, já não podem crescer mais, mas em terrenos contíguos, de baldios, continuam a ser plantados mais exemplares. Neste momento, há 1600 árvores plantadas, entre carvalhos, bétulas, plátanos, faias, medronheiros e pinheiros-mansos. Dessas, são mais de 400 as árvores apadrinhadas por avós e netos de todo o mundo, o que significa que ainda há muitas que estão disponíveis para apadrinhamento – siga o projecto no Facebook para saber como participar.

© Bosque dos Avós

Quando a pandemia abrandar e o bom tempo chegar, o Bosque dos Avós vai ser um bom lugar para um piquenique e um passeio em família. E este ano há novidades, como uma cabana para o descanso dos avós e um baloiço para as brincadeiras dos netos. O espaço encontra-se nas seguintes coordenadas: N 41°16’36,2 /W 07°58’24,3.

