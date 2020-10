Há um novo trilho para descobrir na Serra do Marão

O novo trilho pedestre nasce da recuperação ecológica da ribeira da Póvoa, em Amarante, ligando Ansiães à zona limítrofe com Baião.

O projecto “O Marão tem Sangue Azul”, para a valorização das margens da ribeira da Póvoa, em Ansiães, e dos seus afluentes principais, já está concluído. O objectivo era a recuperação ecológica da ribeira da Póvoa, uma das múltiplas linhas de água existentes na Serra do Marão, bem como da sua envolvente, uma área de reconhecido valor paisagístico e natural.

A Câmara de Amarante intervencionou em 60 hectares de área florestal, beneficiando 18 quilómetros de linhas de água e melhorando cerca de três quilómetros de acessos. Foi criado um trilho pedestre de 3,5 quilómetros, que liga o campo de futebol da Póvoa, em Ansiães, à zona limítrofe com Baião. O trilho interpretativo percorre todo o espaço natural recuperado, de forma a "reaproximar as pessoas à natureza e devolver a serra à população", refere o comunicado do município.

Ribeira da Póvoa

Foram replantadas espécies autóctones e criaram-se abrigos, charcos e caixas ninho para aves e morcegos. Com o objectivo de "proteger, valorizar e fazer uma gestão sustentável do sistema ribeirinho da Serra do Marão", valoriza-se, assim, o espaço em termos ecológicos e paisagísticos, promovendo a biodiversidade e o aumento da resiliência dos ecossistemas às alterações climáticas.

Foram criadas caixas ninho para abrigar as aves

O Município de Amarante integra a Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas desde 2016. A valorização da margem da ribeira da Póvoa foi um projecto-piloto, seguindo-se agora o plano de gestão de outros ribeiros e rios, nomeadamente o rio Olo, rio Ovelha, ribeiro do Ramalhoso, rio Marão e ribeira de Murgido.

© Município de Amarante

