Há um churrasco ao ar livre na Avenida da Boavista

Todos os domingos, há um menu especial com uma variedade de grelhados em plena Avenida da Boavista, no SOMOS Restaurant & Lounge, mas os pratos preparados na brasa também podem ser provados durante toda a semana na esplanada ou dentro de portas.

O BBQ na Avenida arranca no dia 18 de Julho, ao almoço. O menu de domingo custa 27€ por pessoa e inclui bufete de saladas, entradas e sobremesas, um prato de peixe e de carne (ou vegetariano) e café. O suplemento de bebidas custa 4,50€ e inclui água mineral, um copo de vinho, cerveja ou refrigerante. As crianças até aos dois anos não pagam e dos três aos dez anos o valor é de 12,50€.

© DR Churrasco no SoMos

Da lota de Matosinhos vêm peixes como robalinho, sardinhas e lulas, temperadas com sal e azeite. Nas carnes, a grelha recebe rosbife de vitela, franguinho, costelinha de porco e hambúrgueres de novilho com bacon, a que se junta um confit de chalota e queijo cheddar. Para guarnição de todos os pratos, pode escolher entre batata palito, batata rosti, batata a murro ou arroz basmati.

Para sobremesa, há bolas de Berlim, torta de azeitona, cheesecake de lima, tiramisù, mini tarte de limão merengada, mousse de chocolate com flor de sal, fruta da época e salada de frutas.

O soMos tem também uma carta de grelhados disponível diariamente, com destaques como a posta de vitela DOP com molho tradicional (29€), bife do lombo com molho bearnês (21€) ou bacalhau assado à lagareiro com batata a murro e grelos salteados (23€).

Avenida da Boavista 1466. Aberto todos os dias 12.30-15.00 e 19.30-22.30. Reservas através do 22 607 2552 ou Somos.restaurant@ihg.com

