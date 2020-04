Há um escape game portátil para jogar em casa na quarentena

Já fez todos os puzzles que tem em casa? Precisa de um novo desafio? Que tal um escape game portátil? Desenvolvido pela Escape Challenge, o Missão Explosiva é entregue em casa do cliente, no Grande Porto, e recolhido uma hora e meia depois.



Todo o conteúdo do jogo, avaliado em 4/5 no grau de dificuldade, está dentro de uma mala e o objectivo é desarmar bombas espalhadas pelo território nacional. Como faz parte de uma brigada anti-terrorista, que acabou de ser contactada por um agente infiltrado, terá que utilizar conhecimentos e um manual para o ajudar a desactivar as bombas. A partir do momento em que a mala é aberta, tem 60 minutos para concluir a missão com sucesso.



Para reservar, vá ao site e encomende o Missão Explosiva, desenvolvido para jogar em família, com um mínimo de dois jogadores. Até ao final de Maio, o preço é de 40€ – já com deslocação incluída, num raio de 10 km das instalações do Escape Challenge, na Rua Antero de Quental.



+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

+ Lockdown: novo jogo enigmático criado para a quarentena

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.