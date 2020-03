Lockdown: novo jogo enigmático criado para a quarentena

A empresa Enigmind, responsável por actividades de animação turística, lançou por estes dias Lockdown, um jogo que consiste numa investigação feita por uma agente chamada Sofia em torno da fuga de um prisioneiro.

Se gosta de resolver enigmas ou precisa de um jogo para se entreter, registe o seu email para receber todos os dias novos episódios com pistas para avançar na actividade. Segundo Ana Fernandes, co-fundadora da Enigmind, “a linha é de um escape game, mas o objectivo não é escapar, é avançar na investigação, nunca perdendo a componente misteriosa”.

Ao todo são 14 episódios, com uma duração entre 10-15 minutos, que pode resolver sozinho, em casal ou com os filhos. A iniciativa surgiu da necessidade de aliviar a tensão por estarmos dentro de portas, para desligar por instantes as pessoas da realidade que as rodeia. Ana Fernandes lembra que este “é um momento complicado para todos, tanto para as pessoas que estão em casa, como para as empresas”.

O feedback tem sido positivo: “Se enviarmos o episódio às 12.00, às 10.00 já temos contactos a dizer que não receberam ainda o episódio, as pessoas estão mesmo à espera”. Dá até o exemplo de uma pessoa “que não teve oportunidade nos últimos três dias de resolver os desafios e estava ansiosa”. Admite também que o projecto tomou proporções maiores do que as que esperavam, contando neste momento com 800 pessoas inscritas.

Experimente e avalie no final de cada episódio quanto tempo este jogo o entreteve. A equipa agradece, e quem sabe se em breve não sai uma segunda temporada ou até uma nova série com uma temática diferente.

A Enigmind tem espaço físico em Vila Nova de Famalicão e é especialista em escape games, jantares mistério e outras actividades na linha dos enigmas e raciocínios lógicos.

