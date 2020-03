Vem aí um festival que vai pôr todos os talentos à varanda

Em tempos de quarentena e isolamento social, a varanda é o melhor sítio para pôr a conversa em dia com os vizinhos e apanhar um pouco de ar puro. Foi a pensar nisso que a organização do Festival Varandas, que existe desde 2012 para levar performances artísticas a varandas, decidiu criar uma edição especial, marcada para domingo 29 às 17.30.

Desta vez, os protagonistas dos espectáculos são os portugueses e o leque de talentos é variado. "Pode ser música a solo ou em conjunto, pode ser baile, pode ser DJ, pode ser karaoke (...), pode ser poesia, pode ser conto, pode ser um capítulo de um livro que leve alguém a querer ler o resto em casa. Pode ser uma performance, uma curta peça de teatro, um monólogo", descreve a organização.

Para participar como artista, basta enviar uma mensagem para a página de Facebook da iniciativa com algumas informações como nome, contacto, tipo de actuação e local. O objectivo é que a organização possa criar um cartaz com a programação.

Os mais novos também podem mostrar os seus talentos. No mesmo dia, às 11.00, está marcado o Varandinhas. Em ambos os casos, a organização apela à partilha de vídeos e imagens das actuações com as hashtags #festivalvarandas e #festivalvarandasemcasa. Tudo isto acontece simultaneamente no Porto, em Lisboa, Braga e Évora. Divirta-se.

