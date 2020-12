Há um mercado de Natal no Porto até 31 de Dezembro

O Mercado de Natal do Porto vai estar todos os dias na Praça da Batalha até ao final do mês. Para comer, decorar, usar ou brincar, há presentes para todas as idades.

Mercado de Natal do Porto

Aqui há bonecas, brinquedos, bijuteria, luvas, gorros, chapéus e cachecóis. Doces regionais, mel, compotas, queijos, enchidos, enlatados e frutos secos. Se quiser um Natal mais mágico, aqui vai encontrar presentes únicos e originais, enquanto apoia os pequenos produtores e artesãos.

O Mercado de Natal do Porto vai estar todos os dias na Praça da Batalha, no Porto, de 5 a 31 de Dezembro. Este ano não haverá a habitual animação em paralelo ao mercado, mas há muito para ver, comprar e provar nas bancas de madeira, com propostas 100% nacionais.

O mercado vai estar aberto de segunda a quinta e aos domingos das 10.00 às 20.00, às sextas e sábados das 10.00 às 21.30. No dia 24 de Dezembro, excepcionalmente, encerra às 16.00. Os horários serão adaptados de acordo com as orientações governamentais e municipais. O uso de máscara é obrigatório e o distanciamento de dois metros é aconselhado.

