World of Wine tem programação especial para o Natal

O World of Wine está pronto para o seu primeiro Natal. A grande árvore natalícia, com uma altura de 13 metros, já está instalada na praça central, que oferece uma vista panorâmica sobre a zona histórica do Porto e o rio Douro. Há também uma programação com artesanato, música, teatro e vinho.

Até 6 de Janeiro, os 55 mil metros quadrados do WOW estarão iluminados e decorados a rigor, com um videomapping especial de Natal que acontece às 18.15 e às 21.15. A partir do dia 11 de Dezembro, vai haver animação diária, com apontamentos musicais e teatrais, com concertos no bar Angel's Share e com a presença de mercadinhos de artesãos e produtores locais, onde pode encontrar livros, artesanato tradicional, presépios, brinquedos em madeira, compotas, biscoitos, chás e infusões.

O primeiro espectáculo musical de Natal acontece no dia 11 de Dezembro, a seguir ao primeiro videomapping. Junto à árvore de Natal, um grupo de gospel vai preencher a praça de música e será servido vinho e chocolate quente. Nesse mesmo dia, será inaugurado o novo Museu da Moda e dos Têxteis. Nos fins-de-semana de 12-13 e de 19-20 de Dezembro, vão estar presentes 16 produtores nos vários espaços do WOW.

Toda a programação estará devidamente espalhada por diversos espaços, de forma a que os visitantes passeiem e usufruam de tudo com segurança e distanciamento. Para além de tudo isto, pode visitar os museus e lojas temáticas do World of Wine, com marcas como a Claus Porto, Companhia das Conservas, Loja das Tábuas e Oro.

A entrada no World of Wine é gratuita, apenas se paga a entrada nos museus. Os bilhetes podem ser comprados online ou nas bilheteiras físicas.

+ World of Wine vence prémio de enoturismo

+ World of Wine lança marca própria de chocolate

+ Museu da Moda e dos Têxteis abre no World of Wine

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal desta semana