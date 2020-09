World of Wine vence prémio de enoturismo

Na encosta ribeirinha de Vila Nova de Gaia, onde antes se armazenava o vinho do Porto, há agora um mundo novo com museus, restaurantes, lojas, bares de vinho e uma vista privilegiada para o rio Douro. Com uma área bruta de 55 mil metros quadrados, o World of Wine (WOW) é o novo projecto do The Fladgate Partnership, que celebra a cultura, a gastronomia e a história do Douro e de Portugal.

O World of Wine abriu as portas há um mês e meio, mas já recebeu o seu primeiro prémio. A distinção “Douro + Sustentável”, na categoria Enoturismo, foi atribuída pelo Instituto dos Vinhos do Douro e Porto. O objectivo é premiar projectos que se destacam na preservação do território e que têm contribuído para a "promoção da vitalidade da região, do esforço das comunidades locais e do envolvimento de todos na salvaguarda de uma paisagem única", refere o comunicado.

Adrian Bridge, CEO do The Fladgate Partnership, deixou palavras de apreço à equipa do WOW "pelo seu trabalho no lançamento de um projecto desta relevância para a cidade, para a região e para o país". "Abrimos [o WOW] recentemente na zona histórica do vinho do Porto, que já é a nossa casa nos últimos 328 anos. Este é um projecto com muitos anos de planeamento e de execução, cujo objectivo é desmistificar o vinho e também chamar à atenção para os vinhos portugueses das diferentes regiões."

O Instituto dos Vinhos do Douro e Porto atribuiu também distinções a Tiago Alves de Sousa, enólogo da empresa Alves de Sousa Douro & Port Wines (categoria Enologia), à Bulas Cruz (categoria Revelação) e à Quinta do Crasto (categoria Viticultura).

+ World of Wine, o novo quarteirão cultural e turístico

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal