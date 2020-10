Museu da Moda e dos Têxteis abre no World of Wine

O Porto Fashion & Fabric Museum é o novo museu do World of Wine, em Vila Nova de Gaia. Vai abrir no dia 28 de Novembro, num edifício contíguo à praça principal, onde também será inaugurado um novo restaurante de comida saudável.

O World of Wine (WOW), o novo quarteirão cultural de Vila Nova de Gaia, já conta com cinco museus, cinco lojas, quatro restaurantes, dois cafés e um bar de vinho. No dia 28 de Novembro, será inaugurado o sexto museu, dedicado à moda e à indústria têxtil, e um novo restaurante.

O Porto Fashion & Fabric Museum está localizado num edifício contíguo à praça principal do WOW. Vai ocupar uma casa histórica do século XVIII que inclui uma capela do arquitecto Nicolau Nasoni, cujos frescos foram restaurados.

O novo museu estará dividido em duas partes. A primeira versa sobre a indústria têxtil em Portugal, salientando "a importância do sector no desenvolvimento da zona Norte do país e na economia nacional", refere o comunicado. Vai poder conhecer todos os passos da criação dos têxteis, desde o processamento da matéria-prima até aos acabamentos finais.

A segunda parte do museu servirá de palco para a moda portuguesa, para o calçado nacional e também para a arte da filigrana, constituindo "uma montra para o ADN da moda em Portugal, desde os anos 80 até à actualidade". O objectivo é enaltecer o talento português, reconhecendo os criadores já conceituados e dando espaço aos novos criadores.

Como antestreia deste novo espaço, o WOW será o palco de um desfile da dupla Marques'Almeida, integrado no programa do Portugal Fashion SS21. Acontece este sábado, dia 17 de Outubro, às 11.00, e poderá ser visto em directo em streaming.

No mesmo edifício do museu vai também abrir um novo restaurante a 28 de Novembro. Chamar-se-á Mira Mira e terá uma esplanada com um miradouro sobre Gaia e a ribeira do Porto. Do menu constarão pratos elaborados "com especial atenção ao equilíbrio nutricional".

© World of Wine No mesmo edifício vai abrir um museu dedicado à moda e um restaurante

O World of Wine, localizado no centro histórico de Vila Nova de Gaia, nasceu a partir das renovadas caves de vinho do Porto. É um projecto do The Fladgate Partnership, que celebra a cultura, a gastronomia e a história do Douro e de Portugal. A entrada no recinto é gratuita, requerendo entrada apenas o ingresso para os museus.

