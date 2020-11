World of Wine lança marca própria de chocolate

Vinte Vinte é o nome da marca de chocolate produzida no Museu do Chocolate do World of Wine (WOW), que acaba de ser lançada.

"Os cacauzais nascem sobretudo num território circunscrito do planeta, a chamada faixa do cacau que é precisamente uma área compreendida 20 graus a Norte do Equador e 20 graus a Sul do Equador", explica Pedro Araújo, mestre de chocolate responsável pela criação e desenvolvimento da marca.

No total, são quatro gamas de chocolate — Classic, Fusion, Cacau Intensity e Grand Cru (as últimas, bean to bar, ou seja, "produzidas exclusiva e obrigatoriamente a partir de favas de cacau" — e 25 produtos, que variam entre tabletes, nibs de cacau e trufas.

© DR

Quem visitar o The Chocolate Story, o museu dedicado ao chocolate no WOW, pode a partir de agora assistir também aos "processos de produção e embalamento da marca", como se lê em comunicado.

Até ao fim do ano, o chocolate Vinte Vinte vai ser vendido exclusivamente nas lojas do World of Wine e, em 2021, a ideia é que se expanda para outros pontos de venda no país. Os preços variam entre 4,15€ e 20€.

