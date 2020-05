Há um mercado online só com marcas portuguesas neste fim-de-semana

É já neste fim-de-semana, dias 9 e 10 de Maio, que vai acontecer o Golden Market, um mercado online só com marcas portuguesas. Já estão confirmadas algumas dezenas de marcas, mas as candidaturas para participar ainda estão abertas.

Durante dois dias, as atenções vão estar viradas para o site do mercado, onde vai encontrar a listagem dos negócios participantes. Foram divididos por cinco categorias: criança, senhora, homem, joalharia e casa, e cada um tem um separador próprio, com um pequeno texto sobre o seu conceito. Também é lá que vai encontrar os links para as respectivas redes sociais e/ou site. É que, apesar de ter uma plataforma própria, o objectivo do mercado é direccionar os clientes para que façam compras directamente com as marcas.

Para já, pode contar com a participação de marcas como Cave, Bazar da Cerca, Mim'us, The Portuguese Dictionary, Balquíria, Prataconcept, Com Amor Mia, Let it Sweet, Beijinhos & Miminhos, Pucco Natural, O que te quero dizer, entre outras.

Como incentivo, quem utilizar o código GMONLINE nos dias dos mercados, vai ter direito a descontos exclusivos.

