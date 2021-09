Há um novo bar de praia em Matosinhos para relaxar à beira-mar

A Praia da Memória, em Matosinhos, ganhou este Verão um novo espaço para beber uns cocktails, picar uns petiscos, devorar pregos e hambúrgueres, relaxar e ouvir música, enquanto aproveita a brisa marinha e espera pelo espectáculo do pôr-do-sol.

No Mambu Beach Club pode experimentar petiscos como nachos (4€), asas de frango com molho de tomate (5€), nuggets de frango com molho de alho (4,50€), tábuas de queijos e enchidos (20€) e uma tábua da casa (15€) com aros de cebola, asas de frango, cheese bites e pimentos padrón. Nos mariscos há amêijoa à Bolhão Pato (15€), mexilhão à espanhola (13€) e gambas ao alho (16€).

© DR Mambu Beach Club

Não faltam também tostas de frango (7,50€), de atum (6,50€), de salmão (7€) ou vegetariana, com cogumelos (7,50), e pregos, sempre acompanhados com batata wedge, a preços desde 7,50€. Os hambúrgueres são também acompanhados com batata e incluem opções como double cheese (7,50€), BBQ (8,50€), bacon e salsa (9,50€), de frango (8,50€) ou vegetariano (10€).

Na carta de bebidas há propostas como cervejas, sangrias, licores, gin, vodka, rum, whisky e cocktails clássicos. Há também refrigerantes, águas com sabores e sumos naturais de frutos vermelhos, de laranja e hortelã, de limão e gengibre, ou de maracujá.

© DR Mambu Beach Club

Praia da Memória, Av. Dom Pedro IV (Matosinhos). Dom-Qui 10.00-00.00, Sex-Sáb 10.00-02.00. Facebook, Instagram.

+ Matosinhos vai ter espaço gaming gratuito dedicado aos videojogos dos últimos 40 anos

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal