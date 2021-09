De 7 a 19 de Setembro, a “Gaming Experience” da Nostalgica vai trazer os clássicos dos videojogos dos últimos 40 anos ao MAR Shopping, em Leça da Palmeira. Aqui vai poder lembrar jogos icónicos como Pacman, Tetris e Mario 64, matar saudades de consolas como a Odyssey ou a Sega Saturn, mas também conhecer as últimas novidades do universo das consolas e dos computadores de gaming. O espaço vai estar aberto com entrada livre no Atrium (piso 0) do MAR Shopping.

A “Gaming Experience” é um evento temático e interactivo que permite acompanhar a evolução do mundo dos videojogos desde o seu início até à actualidade. A história dos videojogos vai estar dividida em décadas temáticas, desde os anos 1970 até hoje. Vão estar disponíveis jogos como Pacman, Tetris, Puzzle Bobble, Pong, Pinball Action, Chuckie Egg, Metal Slug, Mario 64, Streets of Rage, Pro Evolution Soccer, Ridge Racer, Out Run e Golden Axe.

Aqui poderá experimentar o mítico computador pessoal Zx Spectrum, máquinas de arcade clássicas e 20 consolas, que incluem a Odyssey, Atari, Nintendo 64, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Super Nintendo, além de produtos mais recentes como a Sony Playstation e a Xbox 1.

MAR Shopping (Leça da Palmeira). 7 a 19 de Setembro. Dom-Qui 11.00-19.00, Sex-Sáb 11.00-21.00. Grátis.

+ NorteShopping inaugura espaço com jogos arcade e realidade virtual

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal