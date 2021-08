NorteShopping inaugura espaço com jogos arcade e realidade virtual

O ROCK’N’BOWL abriu este mês e está instalado no piso 1 do centro comercial.

Entre as novidades do NorteShopping – o maior centro comercial do Norte do país – está o recém-inaugurado ROCK'N'BOWL, um espaço instalado no piso 1 dedicado a jogos arcade e realidade virtual, pensado para toda a família.

O salão, com 294 metros quadrados, foi ocupado por jogos que remetem a várias décadas, desde os anos 1980, até aos dias de hoje. Por lá pode entreter-se com os famosos Air Hockey Games, onde dois jogadores jogam um contra o outro numa mesa de ar; o Down The Clown, em que dois jogadores competem lado a lado por uma pontuação alta; e o Milk Jug Toss, que desafia a habilidade de atirar num alvo específico. No total, o centro comercial conta com mais de duas dezenas de jogos.

Além disso, neste espaço também está disponível uma experiência de realidade virtual, onde pode participar um jogador ou quatro, em interacção simultânea. Depois de se equiparem a rigor, os visitantes são transportados para um mundo onde podem lutar com robôs, zombies ou dragões, entre outros desafios.

O ROCK'N'BOWL está de portas abertas para pessoas de todas as idades, a partir dos seis anos, com preços entre 1,75€ e 6€.

NorteShopping: Rua Sara Afonso (Senhora da Hora). Seg-Sex 12.00-23.00 e Sáb-Dom 11.00-23.00.

