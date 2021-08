Joana Vasconcelos apresenta 'Valquírias' no NorteShopping

O NorteShopping foi o local escolhido para acolher a exposição Valquírias de Joana Vasconcelos - duas esculturas suspensas, cada uma com mais de 200 quilos e sete metros de dimensão - até 2 de Setembro.

Estas duas instalações exuberantes com corpos invulgares, são inspiradas nas "figuras femininas da mitologia nórdica que sobrevoavam os campos de batalha e gravitam", lê-se em comunicado, e agora vão passar o próximo mês suspensas na praça central do centro comercial.

Mary Poppins, uma das esculturas, foi criada a partir de uma combinação de tricô e croché de lã, feitos à mão, mas também malha, tecidos, adereços, poliestireno, poliéster e cabos de aço. Tem 219 quilos e sete metros de altura, é colorida, tentacular e conta com seis braços alongados. Já esteve exposta na galeria britânica de arte contemporânea Haunch of Venison, em Londres, em 2010, no Palácio de Versalhes, em França, no ano de 2012, e no Centro de Congressos, em Maastricht, em 2013.

A segunda escultura, chamada Royal Valkyrie, é o resultado de uma mistura de croché de lã, feito à mão, aplicações em feltro, tecidos, adereços, insufláveis e muitos outros materiais. Para a construção desta peça, a artista portuguesa contou com a colaboração de artesãs de Nisa, "usando-se motivos florais e técnicas tradicionais desta vila portuguesa do distrito de Portalegre". Com 220 quilos e nove metros de altura, já passou pelo Palácio de Versalhes, em 2012, pelo Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, em 2013, e pela Royal Academy of Arts, em Londres, no ano de 2018.

© DR Mary Poppins de Joana Vasconcelos

"Ainda me lembro da instalação que criei em 2000 para o Silo – Espaço Cultural, em parceria com Serralves e tendo a curadoria do João Fernandes. Ao fim destes anos todos, é bom voltar aqui com estas Valquírias que já passaram por outros países do mundo, abrem os seus braços sobre as pessoas que aqui vêm e trazem a arte onde não é habitual encontrá-la", é citada Joana Vasconcelos, em comunicado.

Paralelamente à exposição, foi pensado um programa com actividades gratuitas, nomeadamente, visitas guiadas às obras nos dias 10 e 24 de Agosto, às 19.00, e quatro oficinas de croché para famílias aos sábados (7, 21 e 28 de Agosto), às 11.00. Já no dia 14, também sábado e também às 11.00, há um workshop sobre esta técnica tradicional para adultos. Todas as actividades têm um número de participantes limitado, por isso, é necessário fazer inscrição prévia no balcão de informações do NorteShopping.

Esta mostra faz parte do projecto Cultura no Centro, que envolve os centros comerciais geridos pela Sonae Sierra "que quer tornar a arte e a cultura acessível a todos".

NorteShopping. Piso 0 - Praças Centrais. Seg-Dom 10.00-23.00.

