Há um novo barco a cruzar as águas do Douro e quer levá-lo num passeio

Mais de 14 metros de comprimento, 4,43 de largura, lotação para 12 passageiros, cabine interior com wc e plataforma de banhos hidráulica com duche, duas camas para descansar, sofás para relaxar, sistema de som premium e de iluminação led, frigorífico no cockpit, solário à proa e na popa para bons banhos de sol e, a pedido, catering a bordo. A mais recente aquisição da Invictus Cruises, empresa de turismo náutico de luxo, sob a alçada do Grupo Colorstar e da Ondastar, duas referências no sector, foi desenhada para deixar o mundo boquiaberto.

O barco TT460 é um modelo exclusivo da Invictus Yacht, marca de luxo italiana, e em todo o mundo foram vendidas apenas 22 unidades, todas numeradas e certificadas. Dezassete já foram produzidas e a Portugal chegou a 14.ª, que se estreou percorrendo a primeira milha ao largo das cidades do Porto e Vila Nova de Gaia, marcando o arranque da nova época de passeios no Douro. Custou 1,5 milhões de euros.

©DR Invictus Cruises

“Esta parceria terá um impacto muito positivo na projecção internacional do Porto e Douro. Não falamos apenas pelo reposicionamento do destino junto do mercado de luxo, mas também na oferta de novas propostas de valor para quem nos visita – portugueses ou estrangeiros – com o objectivo de aumentar as estadias médias”, refere Patrícia Carvalho, gestora de negócio da marca, para quem o turismo náutico, através de novas e melhores ofertas, pode ser uma boa forma de “retenção dos hóspedes e da riqueza”.

Além dos programas predefinidos da Invictus Cruises — com passeios de duas, três horas ou o dia inteiro (preços entre 480€ e 980€) — também os fazem personalizados, à medida dos gostos e necessidades dos clientes. E se o barco é, já de si, um luxo, com assentos em pele e bonitos acabamentos, a vista da amurada da embarcação não lhe fica atrás. De viagens à descoberta do Porto e das suas pontes, passando pela Ribeira (altamente instagramável) e pelas margens do Cais de Gaia, até aos 210 quilómetros de águas navegáveis do rio Douro, tudo é uma possibilidade para esta companhia.

©DR Invictus Cruises

A bordo há gastronomia e vinhos para descobrir. “Temos parcerias com o catering da Miss Blueberry, por exemplo, e trabalhamos com os vinhos do Porto da Churchill’s e os vinhos [de mesa] da CARM. Gostamos de mostrar o que temos de melhor, os produtos do Douro e do Norte de Portugal”, acrescenta Margarida. Além desta nova aquisição, da frota faz também parte o INVICTUS GT370, um pouco mais pequeno em tamanho (leva dez passageiros), mas igualmente bonito.

+ 40 coisas incríveis para fazer no Porto