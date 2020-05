Há um novo curso de upcycling para fazer online

À medida que o tempo passa, vão-se esgotando as ideias de como ocupar o tempo durante este período de isolamento social. E que tal fazer um curso online de upcycling? A proposta é de Alexandra Arnóbio, responsável pelo projecto portuense Era Uma Vez.

Com 13 aulas, todas leccionadas à distância durante o mês de Maio, a formação pretende "sensibilizar os formandos para a redução de resíduos, fomentando o olhar criativo para os materiais em fim de vida", lê-se no comunicado enviado pela responsável.

Há duas hipóteses para participar no curso: escolher uma aula individual (10€), que acontece, à partida, todas as sextas-feiras entre as 18.00 e as 20.00, ou frequentar o curso na totalidade (90€). As inscrições fazem-se via email (eraumavez124@sapo.pt).

Estimular o olhar para a criatividade, compreender o conceito de upcycling, passando pela história, pelos princípios e pelo processo, perceber a importância da economia circular ou aprender a utilizar diferentes ferramentas e técnicas de trabalhos manuais são algumas das coisas que pode aprender ao longo das aulas. No final do curso, o objectivo é que cada um construa e apresente novos produtos resultantes de upcyling. Divirta-se.

