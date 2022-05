Há um novo festival de música na cidade. Dê as boas-vindas ao Porto Cello Festival

Com uma programação ecléctica e música de todos os cantos do mundo, o festival acontece no Porto e em Matosinhos entre 19 e 22 de Maio.

Mais de 50 artistas, 15 concertos onde o violoncelo se transforma e vai do jazz à música de câmara ou dos blues ao samba — sempre em diálogo com a pintura, dança e o ioga —, e ainda três masterclasses. É disto que é feita a primeira edição do Porto Cello Festival que acontece em vários espaços do Porto e Matosinhos, entre 19 e 22 de Maio.

Com música vinda de todos os cantos do mundo e uma programação ecléctica, pensada para todos os públicos, de famílias a estudantes, de profissionais a entusiastas, por lá vai encontrar, por exemplo, Stephan Braun que vai estar debruçado sobre o seu “Jazz Express”; vai ouvir “Rotas do Samba” de Luca Argel; ou Luísa Sobral, que irá apresentar o seu mini-álbum “Camomila”. Conte ainda com actuações de João Barradas, Canto das Baleias ou Loop Station, entre muitos outros artistas convidados.

Apesar de o violoncelo ser o centro das atenções, o Porto Cello Festival, que alia a música a áreas como a história, a dança, a pintura, o ioga, a gastronomia e o turismo, tem também pensadas três masterclasses de violoncelo e música de câmara com professores de renome nacional e internacional, como Filipe Quaresma, Levon Mouradian e Stephan Braun.

Não perca também a Cello Experience que proporciona a qualquer pessoa um primeiro contato com o instrumento. O passe geral para o evento custa 95€, mas os preços dos concertos variam entre os 5€ e os 15€. As masterclasses, mediante inscrição prévia, custam 75€.

