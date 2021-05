Há um novo hotel com vista para a Ponte Luís I

O novo hotel de quatro estrelas Vincci Ponte de Ferro está situado em Vila Nova de Gaia, na escarpa da Serra do Pilar, no espaço do antigo Casino da Ponte.

Debruçado sobre o rio Douro, junto à Ponte Luís I, o hotel Vincci Ponte de Ferro resulta de um projecto de reconversão e reabilitação de um conjunto de edifícios abandonados na escarpa da Serra do Pilar, situados entre a Rua Casino da Ponte e a Rua Cabo Simão.

DR / Vincci Ponte de Ferro

Com abertura prevista para Junho, a unidade de quatro estrelas dispõe de um restaurante, três bares e 95 quartos (entre eles quatro suítes), distribuídos por vários edifícios. Os quartos estão disponíveis em várias tipologias, alguns localizados numa antiga cave do Porto e outros a ocupar o espaço do antigo Casino da Ponte.

© DR / Vincci Ponte de Ferro Quarto Superior com vista para a ponte

Os hóspedes vão também poder aproveitar a sala de fitness, a piscina com vista panorâmica, o salão de eventos, o restaurante, o terraço com vista para o rio, o Miraponte Bar, o Terraço 6 Ponte Sky Bar e o Adega Wine Bar. Descubra as ofertas e descontos nas estadias no hotel.

© DR Restaurante do Vincci Ponte de Ferro

Esta é a quarta unidade hoteleira em Portugal da cadeia espanhola Vincci, depois do Vincci Porto, aberto em 2015, e dos Vincci Baixa e Vincci Liberdade, em Lisboa.

© DR / Vincci Ponte de Ferro

