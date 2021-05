Reabilitação da frente fluvial de Gaia concluída em 2022

A obra de requalificação da frente fluvial de Vila Nova de Gaia teve início com a consolidação da escarpa da Serra do Pilar e vai prolongar-se até Crestuma e Lever. Está actualmente concluída até à zona de Arnelas, sendo já possível iniciar uma caminhada na Rua Cabo Simão e terminar no Cais do Esteiro, em Avintes. Os 17 quilómetros deverão ficar totalmente reabilitados em 2022.

A intervenção está concluída em cerca de 75% do total da extensão da orla ribeirinha do rio Douro. "Tecnicamente, parece apenas a construção de um passadiço, mas é muito mais do que isso. Isto inclui reabilitação e requalificação de bermas do rio e a possibilidade de, em muito casos, podermos atenuar os impactos das cheias, porque houve uma reposição de muros”, afirma o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, citado no site municipal.

© Câmara Municipal de Gaia

O objectivo "é dar nova vida à orla ribeirinha, tal como tem vida a orla marítima”. O presidente da Câmara Municipal destaca a forma como a paisagem "está a ser preservada”, nomeadamente os muros, que estão a ser intervencionados seguindo o modelo construtivo original, ou seja, "sem cimento, pedra sobre pedra, num trabalho quase artesanal”.

© Câmara Municipal de Gaia

Este projecto resulta da soma de duas obras: a das Encostas do Douro, no valor de 10 milhões de euros, e a de consolidação da escarpa, orçada em 3,3 milhões. No dia 15 de Maio, o ministro do Ambiente e Acção Climática, João Pedro Matos Fernandes, visitou a frente fluvial, salientando tratar-se de uma "obra magnífica” e acrescentando que Gaia é "um grande exemplo de inovação” e que "tem um papel justo na projecção do país”.

© Câmara Municipal de Gaia

+ Gaia tem um novo parque junto ao estuário do Douro

+ Gaia ganha um novo percurso pedestre para descobrir Vilar do Paraíso

+ Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal

Participe no Time Out Index e conte-nos o que sente pela sua cidade