Há um novo parque para cães no distrito do Porto

Os amigos de quatro patas têm um novo espaço para correr, treinar e brincar à vontade, no Fun Parque Canino do Parque Urbano de Paços de Ferreira.

O novo Fun Parque Canino foi inaugurado este domingo, dia 22 de Agosto, no Parque Urbano de Paços de Ferreira. Com 1600 metros quadrados de área vedada, já está aberto e em pleno funcionamento, contando com duas áreas distintas, para cães de grande e de pequeno porte.

© Município de Paços de Ferreira Fun Parque Canino de Paços de Ferreira

Neste novo parque, os patudos têm à sua disposição um conjunto de equipamentos recreativos, como rampas, escadas, barreiras, mecos, túneis e abrigos. Há também duas grandes caixas de areia, bem como bebedouros e dispensadores de sacos para recolha e posterior depósito de dejectos.

© Município de Paços de Ferreira Fun Parque Canino de Paços de Ferreira

O Fun Parque Canino é "um espaço público ao ar livre, destinado à prática de actividades de interacção responsável entre pessoas e cães, de utilização gratuita, mas sujeita ao cumprimento das regras afixadas no local", anuncia o Município de Paços de Ferreira em publicação nas redes sociais. Consulte aqui as regras do parque.

+ Os melhores parques caninos no Porto e arredores

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal