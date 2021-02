Há um novo restaurante indiano e italiano no Porto

É o melhor de dois mundos. Na Rua do Rosário, o novo Indian Italian Restaurant dá a provar os pratos tradicionais da Índia, as pizzas e pastas de Itália e algumas fusões.

Varinder Singh começou por abrir um restaurante em Vila Real dedicado a duas das gastronomias mais apaixonantes do mundo: a indiana e a italiana. A reacção das pessoas foi boa, por isso continuou com o mesmo conceito no Porto. "As diferentes culturas têm diferentes sabores e as pessoas queriam experimentar as especiarias da Índia, mas também o sabor de Itália", conta.

Em Outubro de 2020, abriu as portas do Indian Italian Restaurant, no número 60 da Rua do Rosário, para servir os pratos tradicionais da cozinha da Índia e de Itália, mas também algumas fusões. Para entrada, pode, por exemplo, pedir chamuças, camarões salteados, cogumelos grelhados e asinhas de frango. Nos menus de frango, borrego, marisco e vegetariano, vai encontrar propostas como tandoori, korma, caril, tikka masala, daal e biryani.

Para acompanhar, há várias opções de arroz e pão naan. Há também menus de pasta e de pizzas, onde encontra as clássicas italianas, mas também algumas propostas de inspiração indiana e ainda uma portuguesa, com presunto e azeitonas. Consulte aqui o menu completo.

Neste momento, o restaurante funciona com take-away no horário das 11.00-15.00 e 18.00-22.30. Basta ligar (920 530 629) e fazer a sua encomenda. Se quiser que a refeição seja entregue em sua casa, pode pedir através das plataformas Uber Eats, Glovo ou Takeaway.com.

Indian Italian Restaurant: Rua do Rosário, 60. Contacto: 920 530 629. Take-away: 11.00-15.00 e 18.00-22.30. Entregas via Uber Eats, Glovo ou Takeaway.com. Ver menu.

