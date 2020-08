Há um "novo" Tascö para conhecer no Porto

Em meados de Junho, quando reabriram as portas do Tascö, restaurante dos mesmos donos do MUU, ambos na Rua do Almada, tudo estava diferente. Ou quase. "Já queríamos mudar o conceito", explica Miguel Rizzo, um dos sócios. A pausa forçada devido à pandemia só veio acelerar o processo.

No mesmo local, e com o mesmo nome – "gostamos de desafios", esclarece –, o restaurante onde chegavam à mesa tachinhos com pataniscas, panados e rojões tem agora uma carta com tataki de atum com molho teriyaki (14€), camarões tigre (38€), vitela de comer à colher com puré trufado (18€), pudim Abade de Priscos com sorvete de tangerina (5€), entre outros pratos mais modernos, tentando manter sempre a "base da cozinha portuguesa".

"Alterámos a carta. Refrescámos a imagem. Renovámos a equipa. Mudámos a pensar única e exclusivamente em melhorar", lê-se no site.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story