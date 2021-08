Há um novo trilho na natureza em Marco de Canaveses

Com uma extensão de 16 km, o Trilho de Portocarreiro passa por rios, cascatas, bosques, caminhos rurais e monumentos da Rota do Românico.

Os Trilhos de Portocarreiro já estão sinalizados e foram inaugurados no dia 22 de Agosto. Trata-se de uma pequena rota circular com 16 km, que permite descobrir as paisagens, a natureza e o património arquitectónico e cultural de Vila Boa de Quires, no concelho de Marco de Canaveses.

Através deste trilho, vai poder conhecer a história do concelho, o seu artesanato, recuar à Idade Média com uma visita à Igreja românica de Santo André de Via Boa de Quires, inserida na Rota do Românico, apreciar a fachada barroca das Obras do Fidalgo e percorrer antigos caminhos rurais. O trilho tem um grau de dificuldade fácil/moderado e pode ser seguido neste mapa.

© Município de Marco de Canaveses Trilhos de Portocarreiro

O local de partida recomendado para este percurso circular é a românica Igreja de Santo André de Vila Boa de Quires (41,208118, -8,201521). Seguindo a direcção dos ponteiros do relógio, prossegue-se até às Obras do Fidalgo, uma casa inacabada constituída apenas pela fachada principal de um edifício em ruínas do século XVIII – uma das mais imponentes fachadas barrocas da arquitectura portuguesa. Pertencendo à Casa de Vila Boa, dali se avista o solar, o edifício com os antigos lagares de vinho e uma grande extensão de vinha.

© Município de Marco de Canaveses O trilho passa pelas Obras do Fidalgo

Descendo por um bosque, o trilho continua por caminhos rurais, dominados pelo manto verde da natureza e por uma cascata, até à capela de S. Sebastião – quem quiser, pode aqui fazer um pequeno desvio para ver a Sepultura dos Quatro Irmãos. Depois, em direcção à ribeira de Castro, atravessa uma ponte de madeira e encontra uma cascata. O trilho prossegue em direção a Maureles e à sua igreja, passa pelo lugar da Torre e o Pelourinho de Portocarreiro, um imóvel de interesse público, e a Capela Senhora do Pilar, situada num plano mais elevado.

O PR8 – Trilhos de Portocarreiro é promovido pela Junta de Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles, com o apoio da Câmara Municipal de Marco de Canaveses e a colaboração da Associação dos Amigos do Rio Ovelha. Conheça aqui a rede de percursos pedestres de Marco de Canaveses.

