Nas próximas semanas, os mais pequenos vão poder levar a imaginação a passear, ouvir estórias e poesia ao ar livre, e conhecer a cidade a partir da vida e obra dos escritores que nasceram ou viveram nela. Porto, Cidade Literária (Trocado por Miúdos) é uma edição especial do passeio literário organizado pelo Bairro dos Livros, redesenhado para os leitores mais novos a propósito da edição deste ano da Feira do Livro do Porto, que acontece entre 28 de Agosto e 13 de Setembro.

O encontro está marcado para 30 de Agosto, 6 e 13 de Setembro, às 11.00, no Jardim da Pena, junto à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Ali se inicia um percurso de duas horas em direcção ao Palácio de Cristal, que propõe olhar a cidade através do universo literário de autores que nasceram ou viveram no Porto, como Sophia de Mello Breyner Andresen, Papiniano Carlos ou Manuel António Pina.

O passeio conjuga história e ficção e promete ser “carregado de estórias, versos e experiências divertidas”, de acordo com publicação da organização. As inscrições devem ser feitas através do e-mail geral@bairrodoslivros.com (deve colocar no assunto INSCRIÇÃO TROCADO POR MIÚDOS). Embora recomendada para crianças dos 5 aos 10 anos, esta visita vai fazer as delícias dos leitores de todas as idades. A lotação é limitada a 30 pessoas.

