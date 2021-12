Há uma exposição ao ar livre no Porto espalhada por 48 mupis

São 48 obras de 24 artistas, que revelam as coincidências entre o fazer poético e a acção política. Podem ser vistas no espaço público do Porto até 8 de Janeiro.

Os mupis foram inventados para mostrar mapas, informação ou publicidade no espaço exterior. Todos os dias somos confrontados pelas imagens destes dispositivos, que nos incentivam a comprar determinado produto ou a aderir à campanha de uma determinada marca. Com a exposição Poético ou Político?, a associação cultural Saco Azul, do Maus Hábitos, subverte estes suportes.

Até 8 de Janeiro, pode encontrar 48 obras de 24 artistas – siga este mapa para as descobrir. "Os artistas, ao colocarem as suas obras no espaço público, nesses dispositivos utilizados pela publicidade, os mupis, com a sua escala humana, confrontam e interpelam inevitavelmente aqueles que passam – se assim o desejarem –, com uma função alterada; ficam diante de uma outra 'coisa'. Uma presença que, por existir no espaço sensível que é o espaço público, pode revelar as coincidências existentes entre o fazer poético e a acção política", lê-se no site da associação.

© João Pádua Exposição 'Poético ou Político?'

"Os artistas, através das suas obras, produzem mutabilidades, acidentalidades, apresentam-nos frequentemente novas cartografias. Confrontam-nos com novas probabilidades de existência das coisas do mundo, através de formas sensíveis que agem e nos convidam – por vezes obrigam – a ver o que antes não era visível, logo a sentir e a pensar de outro modo", acrescentam.

© João Pádua Exposição 'Poético ou Político?'

Alice Geirinhas, António Lago, Beatriz Albuquerque, Celine Marie, Daniel Moreira e Rita Castro Neves, Dori Nigro, Francisco Venâncio, Felícia Teixeira e João Brojo, Hilda de Paulo, Joachim Luxo, João Sousa Cardoso, Jorge Lourenço, José Carlos Teixeira, Kauê Gindri, Limamil, Manuel Santos Maia, Nikolai Nekh, Paulo Cunha Martins, Pedro Pousada, Ruben Santiago, Samuel Silva, Tales Frey, Tânia Dinis e Teixeira Barbosa são os artistas que participam nesta exposição, com curadoria de João Baeta.

