Há uma exposição de fotografia no caminho dos Moinhos de Jancido

Em Gondomar, há mais de 5 km para percorrer na antiga linha de caminho-de-ferro entre a mina de Midões e a foz do rio Sousa, para conhecer os Moinhos de Jancido. Agora há outro bom motivo para fazer este percurso pedestre: a exposição No Silêncio dos Moinhos, assinada pelo fotógrafo gondomarense Paulo Ferreira, que tem como principal temática a fauna e flora locais.

Estas fotografias ilustram as paisagens, a flora e a fauna deste território, como o esquilo-vermelho, o ouriço-cacheiro, o guarda-rios, o pica-pau ou a salamandra-de-fogo. A exposição foi inaugurada a 3 de Julho e pode ser vista gratuitamente até 18 de Julho.

© Paulo Ferreira / Câmara Municipal de Gondomar

O percurso pedestre "PR1 GDM - Linha de Midões e os Moinhos de Jancido" tem uma distância de 5,4 quilómetros, uma duração aproximada de duas horas e um grau de dificuldade classificado como "fácil" pela Federação Portuguesa de Campismo e Montanhismo, podendo ser feito em qualquer época do ano. Os pontos de partida/chegada são o estacionamento em frente ao Centro de Saúde da Foz do Sousa (41.094436°N -8.500906°W) ou o Parque de Merendas de Covelo (41.105489°N -8.471439°W).

© DR Moinhos de Jancido

Esta pequena rota corresponde à antiga linha de caminho-de-ferro por onde circulavam os vagões que transportavam carvão desde a mina de Midões até à foz do rio Sousa, onde era carregado em barcos para depois seguir por via fluvial para a cidade do Porto. A principal atracção do percurso é um conjunto de oito moinhos, que foram recuperados por um grupo de voluntários locais, os Amigos de Jancido. Tudo por amor à sua terra e à natureza.

