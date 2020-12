Há uma exposição de peças Lego nas montras de Paredes de Coura

Num ano normal, pessoas de todas as idades visitavam o Centro Cultural de Paredes de Coura para ver o Arte em Peças LEGO® Fan Event, promovido pelo município em parceria com a Comunidade 0937. Para se adaptar à nova realidade, este ano o evento subiu às ruas da vila, dando cor a mais de 100 montras do comércio e serviços locais.

Há castelos, piratas, comboios, monumentos, figuras de Star Wars, de Harry Potter, da Disney, dos Beatles e até a icónica Livraria Lello, numa exposição composta por milhões de peças Lego.

© DR A Livraria Lello construída com peças Lego

A 11.ª edição do Arte em Peças pode este ano ser encontrada nas montras de lojas, farmácias, agências bancárias, pastelarias, padarias, sapatarias, talhos, ópticas, papelarias, cafés e restaurantes, entre outros, envolvendo todo o tecido empresarial da vila, que assim vê amplificada a possibilidade de melhores negócios.

Desta forma, poderá apreciar as construções com toda a segurança, sem ajuntamentos, ao ar livre e a qualquer hora do dia. E ainda pode aproveitar para despachar umas compras de Natal no comércio tradicional. Descubra todos os locais neste mapa.

© DR

+ Quinta das Águias: um refúgio com lugar para todos

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal desta semana