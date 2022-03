Há uma exposição gratuita com 33 obras de Júlio Resende no Museu Municipal de Penafiel

São 33 obras originais do pintor portuense, que retratam a multiplicidade e pluralidade de técnicas usadas ao longo do seu vasto percurso artístico. Para ver no Museu Municipal de Penafiel de 26 de Março a 9 de Outubro, com entrada livre.

Em parceria com o Lugar do Desenho – Fundação Júlio Resende, a exposição Portas da Percepção conta com 33 obras originais do pintor portuense. A mostra retrata a multiplicidade e pluralidade de técnicas utilizadas pelo mestre ao longo do seu percurso artístico, como aguarela, pastel, óleo, cerâmica, escultura e fresco. A inauguração está marcada para sábado, 26 de Março, às 18.00, e pode ser visitada até 9 de Outubro no Museu Municipal de Penafiel, com entrada gratuita.

Pela segunda vez fora das instalações do Lugar do Desenho, destaca-se a exposição do estudo original preparatório do fresco que se encontra na Sala de Audiências n.º 1 do Palácio da Justiça do Tribunal Judicial de Penafiel, sede da Comarca Porto Este. Trata-se da única obra de arte pública de Júlio Resende no concelho de Penafiel.

Nome maior da arte contemporânea portuguesa, Júlio Resende nasceu em 1917, no Porto, sendo autor de uma vasta obra de pintura, desenvolvida entre os anos 1930 e a primeira década do século XXI. Concluiu a sua formação em Pintura em 1945, na Escola de Belas Artes do Porto, onde seria docente entre 1958 e 1987. Realizou várias exposições no país e no estrangeiro e foi distinguido com relevantes prémios e várias condecorações ao longo da sua carreira.

Júlio Resende realizou uma vasta obra pública com trabalhos em técnicas muito diversas, que vão da cerâmica ao fresco, do vitral à tapeçaria, instalados em espaços de norte a sul de Portugal. Para além disso, ilustrou obras literárias e executou cenários e figurinos para teatro, bailado e outros espectáculos. A criação do Lugar do Desenho foi um dos principais projectos a que se dedicou a partir do final do século XX, tendo sido inaugurado em 1997 na margem do Douro, em Gondomar, junto à casa-ateliê do artista. O mestre acabaria por falecer com 93 anos, a 21 de Setembro de 2011, na sua casa em Valbom, Gondomar.

Rua do Paço (Penafiel). 26 Março a 9 Outubro, Ter-Dom 10.00-18.00. Grátis

