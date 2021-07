Há mais de 20 anos que o pintor Mário Rocha decidiu fazer da sua casa, em Arga de Baixo (Caminha), uma galeria de arte. Durante um mês, a sua pequena casa na Serra d'Arga abre ao público e transforma-se na Arte na Leira, uma improvável mostra de artes. A harmonia entre a arte moderna e a serra agreste atrai muita gente para ver variadas expressões artísticas no meio rural.

Lado a lado estão artistas consagrados, nacionais e internacionais, e novas promessas. A partir de 17 de Julho, e até 22 de Agosto, vai poder ver cerca de oito dezenas de trabalhos de 25 artistas, aos quais se juntam criações de alunos do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Os mais novos também vão exprimir a sua criatividade e despertar o seu perfil artístico – três crianças, com idades entre os quatro e os sete anos, vão participar com quatro trabalhos cada, de pintura em cartão.

© Câmara Municipal de Caminha Arte na Leira

A galeria estará aberta todos os dias entre as 10.00 e as 20.00. A utilização de máscara é obrigatória em todos os recintos da exposição, assim como a desinfecção das mãos à entrada. Recomenda-se, ainda, uma distância de dois metros relativamente a outros visitantes.

Para lá chegar, percorra os 6 km após a saída "Arga" na A28 (que liga Viana do Castelo a Caminha), pela única estrada que corre a serra. Aproveite para deslumbrar-se com as paisagens verdejantes do Minho e reabastecer os pulmões com oxigénio.

