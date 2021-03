Há uma nova cozinha solidária no Bonfim

A partir desta quinta-feira, o café do Círculo Católico dos Operários do Porto (CCOP) vai distribuir refeições duas vezes por semana. "Numa altura em que muitos de nós perderam rendimentos e se atravessa um momento mais difícil, podem contar connosco. A partir da próxima quinta-feira vamos começar a confeccionar refeições às terças e quintas para doação", anuncia o Café CCOP.

As refeições serão entregues ao domicílio na zona do Bonfim ou à porta do CCOP, no número 202 da Rua Duque Loulé, entre as 12.30 e as 13.30. Quem as quiser receber em casa, basta enviar uma mensagem privada no Facebook com a morada e o número de pessoas.

Quem puder ajudar, pode contribuir com alimentos ou produtos de higiene, a serem entregues no Café CCOP (na Rua Duque Loulé, às segundas e quartas entre as 16.00 e as 18.00), na A LESTE (na Calçada da Póvoa, às terças e quintas entre as 16.00 e as 18.00) ou na Fisga (Rua do Bonjardim, segunda a sexta entre as 10.00 e as 17.00).

Se preferir, pode fazer uma contribuição monetária para aquisição de alimentos, através de MBWAY, para o 934015668, com a mensagem "Cozinha Solidária".

