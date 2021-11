Há uma nova exposição sobre arquitectura portuguesa para visitar em Matosinhos

What? When? Why not? Portuguese Architecture

What? When? Why not? Portuguese Architecture é o nome da exposição que ocupará a Casa da Arquitectura até 24 de Abril do próximo ano. Para esta mostra, foram instaladas 11 cabines hexagonais que servem como uma "visão caleidoscópica da arquitectura portuguesa, assumidamente complexa e contraditória, para lá das simplificações com que de longe ou de perto é muitas vezes retratada", que vai desde o colonialismo até aos dias de hoje, lê-se em comunicado.

Dentro destas cabines vai poder ver, por exemplo, o discurso de Barack Obama em Washington, sobre a entrega do Prémio Pritzker de Arquitectura, em 2011, ao português Eduardo Souto de Moura. É também nesta primeira cabine que pode observar a obra Espelho Partido, de 1975, da autoria de Álvaro Siza Vieira, distinguido com o Prémio Pritzker, em 1992. Bem como vários edifícios que são verdadeiros ícones da arquitectura portuguesa, como a Piscina das Marés ou o Estádio Municipal de Braga.

Segundo Jorge Figueira e Bruno Gil, os responsáveis pela curadoria desta exposição, as restantes cabines estão divididas em diferentes temáticas: History, Historiography, Fascim, Colonialism, Democracy, Social, Women, Education e Research Pop.

"Uma cabine dedicada a cada um destes temas permite analisar sinteticamente, em imagens, objecto e textos, propostas dos investigadores", explicam, em comunicado. Permitindo ao visitante fazer uma viagem pela história tendo como base a arquitectura portuguesa, no contexto nacional e internacional, a partir dos tempos do colonialismo, altura em que "os portugueses levaram aquela ciência e arte até Moçambique, Angola, Macau ou Brasil".

Jorge Figueiredo refere também que a arquitectura portuguesa é um tema recorrente, mas que "ninguém sabe exactamente o que é". Realça ainda que nomes como Souto de Moura e Álvaro Siza são conhecidos pelo público, mas que na realidade a "arquitectura portuguesa é uma coisa mais antiga, mais complexa, mais contraditória, mais sangue, com mais suor e com mais lágrimas, e é essa história partida em vários temos que nós encontramos aqui".

Esta exposição estará patente na Galeria da Casa da Arquitectura, onde a entrada tem um custo de 4€. A programação paralela inclui visitas-oficina para grupos escolares e actividades para famílias, dirigidas ao público infantil.

