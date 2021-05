Há uma nova loja de discos no Porto com um jardim secreto

O fim do confinamento tem trazido algumas novidades ao Porto. Uma delas chama-se Scrape Needle e é uma boa surpresa para os melómanos e os amantes de vinil – mas também para quem gosta de descobrir os jardins secretos da Invicta. A nova loja de discos abriu na Rua Antero de Quental, no dia 17 de Abril, com muito espaço para ouvir e descobrir música nova.

© DR A loja vende vinis novos e usados

À frente deste projecto está Josefina Fonseca. Filha de um fadista, sempre cresceu com muita música em casa. "A paixão pela música sempre me correu nas veias, por isso sempre soube que um dia iria enveredar por este mundo", conta. Percebeu que o Porto precisava de mais "lojas de nicho, dentro da música alternativa, que apostem mais na cena underground nacional e internacional", por isso deitou as mãos à obra.

© DR A loja é especializada em discos de vinil

A Scrape Needle é especializada em discos de vinil – sobretudo novos, mas também conta com alguns usados. Entre os géneros musicais mais representados estão o doom metal, stoner rock, avant-garde experimental, pós-rock, black shoegaze e folk rock gótico, entre outros. Pode fazer compras na loja online, mas o melhor mesmo é fazer uma visita presencial – na compra de discos, o café é oferta da casa. Depois de fazer as suas escolhas, pode aproveitar para relaxar e ouvir música numa das mesas da loja ou no jardim privado.

© DR O jardim secreto da Scrape Needle

Futuramente, vão organizar aqui eventos como sessões de autógrafos e showcases musicais. Já neste sábado, dia 8 Maio, o jardim vai ser o palco de um sunset, onde poderá ouvir boa música e muitas novidades dos discos que estão a chegar à loja. O evento decorre entre as 14.00 e as 19.00, com entrada livre.

© DR A loja tem um jardim privado

Abrir uma nova loja de discos no meio de uma pandemia é um acto de resistência, numa altura em que o sector cultural está tão fragilizado. "O nosso país sempre teve uma relação complicada com a cultura, ou até nunca foi dado a este sector a importância devida, seja em apoios ou divulgação", diz Josefina. "Com a pandemia, fechados em casa, a música e a arte ajudaram-nos a manter a sanidade, portanto é muito importante termos mais espaços destes."

© DR Futuramente, vão organizar aqui eventos como sessões de autógrafos e showcases musicais

Rua Antero de Quental, 330. Seg-Sex 11.00-19.00, Sáb 10.00-18.00. Instagram, Facebook.

+ As melhores lojas para comprar discos de vinil no Porto

+ Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal

Participe no Time Out Index e conte-nos o que sente pela sua cidade