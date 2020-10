Há uma nova marca portuguesa de sapatilhas feitas de borras de café

A borra é a sobra do café, que normalmente acaba por ser desperdiçada. Se for deitada no lixo comum, decompõe-se e liberta gases, como o metano, que contribuem para o aquecimento global. Mas nem tudo está perdido. Apesar de não parecer muito útil, a borra de café tem, na verdade, uma série de utilidades inusitadas. Pode ser usada como fertilizante do solo, para aromatizar, para neutralizar odores ou para fazer uma máscara exfoliante para a pele. Ou até para fazer sapatilhas.

A Re-Coffee é um projecto de jovens empreendedores de Famalicão que nasceu a partir de uma “epifania” de Rui Monteiro. Foi num café, à mesa com os amigos, que surgiu a ideia de integrar e valorizar as borras de café em materiais. Quando percebeu como secar e esterilizar as borras para neutralizar a substância, descobriu um mundo de possibilidades.

© Re-Coffee

A primeira linha de sapatilhas da Re-Coffee é feita através do reaproveitamento da borra do café e de borracha reciclada, aliando-se a outros materiais reciclados ou recicláveis como fibras naturais de coco e de ananás. O revestimento é composto por esta "coffee leather", combinando 50% de borra de café e 50% de borracha reciclada. A sola possui 30% de borra de café e 70% de borracha reciclada. Cada par de sapatilhas reaproveita as borras de cerca de 33 cafés expresso.

© Re-Coffee

A colecção Kaffa Line é unissexo e está disponível nas cores Caramel, Coffee, Latte Pingatto, Latte Machiatto e Red Velvet. As sapatilhas custam entre 119€ e 129€ e estão à venda no Facebook e Instagram da Re-Coffee e na plataforma Etsy.

+ As novas sapatilhas da Zouri são feitas em pele de maçã

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal