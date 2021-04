Há uma nova padaria de fermentação natural de portas abertas no Porto

Os pães da Madan são feitos com massa-mãe, farinhas portuguesas de moleiro, ervas biológicas e muito amor. A padaria abriu as portas na Rua do Padre Luís Cabral.

Um casal brasileiro escolheu o Porto para dar asas a um sonho: abrir uma padaria. No ano passado, na altura mais complicada das nossas vidas, arrancaram com o negócio através de vendas online, mas agora já têm uma padaria de portas abertas na Rua do Padre Luís Cabral. Todos os pães da Madan são feitos com fermentação lenta e massa-mãe, com farinhas portuguesas de moleiro, legumes e ervas biológicas. E muito amor.

Por detrás da Madan está Marcella e Daniel. Ela é formada em hotelaria, ele em publicidade, mas adora cozinhar e aprendeu com a sua mãe portuguesa, "uma cozinheira de mão cheia". A paixão pela fermentação natural surgiu primeiro através das pizzas e depois com o pão. Quando se mudaram para Portugal, deram vida a "Dionísio" – sim, a massa-mãe tem o nome de uma divindade grega, e com ela começaram a fazer muitos pães. E porquê a fermentação natural? "Quanto mais se aprende sobre todos os benefícios que traz à nossa saúde, todo o sabor que dá ao pão, mais se apaixona", explica Daniel, o padeiro e pizzaiolo da família.

© DR Madan Padaria

Quem gosta de um pão mais simples, pode e deve experimentar o clássico de trigo. Quem quiser mais sabor, pode escolher variedades como o de abóbora com nozes, multigrão (trigo com sementes) ou mistura (trigo e centeio). Ao fim-de-semana, há fornadas especiais como pão com azeitonas, pão com queijo curado e as focaccias. O pão brioche, que sai todas as quintas à tarde, também tem muitos adeptos.

Apesar de já ter portas abertas, a Madan continua a fazer entregas ao domicílio. As encomendas devem ser feitas directamente com a padaria – consulte no site os pães disponíveis em cada dia. As entregas acontecem de quarta a domingo, entre as 15.00 e as 17.00, no Porto e arredores. A taxa de entrega varia consoante o código postal.

Morada: Rua do Padre Luís Cabral, 973. Horário: Qua-Sex 09.30-14.00 e 16.00-19.00, Sáb 09.00-13.00 e 14.30-17.00, Dom 09.00-13.00. Contactos: 22 610 1170, madanpadaria@gmail.com. Links: Site, Facebook, Instagram.

