Madan: há mais uma padaria de fermentação natural no Porto

Em época de pandemia, meio mundo está na cozinha a fazer pão e há novas padarias a nascer na cidade. A Madan é uma das novas padarias artesanais do Porto e resulta de um "sonho antigo" que foi levado para a frente "por causa da pandemia", explica Daniel Rebelo Antipou, que sempre foi o "padeiro da família".

"A paixão pela panificação natural foi crescendo e passei a estudar muito online, com a ajuda de alguns bons padeiros brasileiros que, generosamente, respondiam às minhas dúvidas", conta. A viver em Portugal há quase dois anos com a mulher Marcella Fazio, decidiram agora lançar este projecto juntos.

Começaram por oferecer os pães aos vizinhos e amigos, criaram as páginas de Facebook e Instagram, e agora vendem a quem quiser comprar. Por dia, fazem dez pães no máximo, mas têm que ser encomendados com antecedência. Trigo (3,50€), multigrãos (4€), alfarroba (4,50€) e pão recheado com queijo curado (4,50€) são as variedades disponíveis, que podem ser encomendadas pelas redes sociais ou pelo telefone (963 706 135). Já a focaccia (4,50€) e brioche (5€) entram na categoria de pães especiais.

"Dedicamos muito carinho aos pães e usamos sempre produtos de qualidade, de preferência de pequenos produtores portugueses", dizem.

+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

+ O melhor pão de fermentação lenta no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.

Share the story