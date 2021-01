Há uma nova plataforma que entrega pão em casa

Começou a ser pensada antes da pandemia, mas foi em Maio de 2020 que a iPão nasceu em Vila Nova de Famalicão como plataforma online de entrega de pão fresco ao domicílio. O serviço abrangia 32 freguesias famalicenses, mas agora já chegou ao Porto, Matosinhos, Leça da Palmeira, Maia, Vila Nova de Gaia, Valongo, Ermesinde e Vila do Conde.

Como funciona? Basta ir a www.ipao.pt, seleccionar a sua freguesia, ver os produtos disponíveis e escolher o tipo de pão que quer receber. A distribuição é feita todas as manhãs de forma gratuita. As encomendas são colocadas em saco próprio e deixadas à porta do cliente.

Neste momento, no conjunto das cidades cobertas pelo serviço, há mais de 200 produtos disponíveis, de padaria e pastelaria. Dependendo do local onde se encontra, pode, por exemplo, encomendar broa de Avintes, pão de cereais, de mistura, de trigo sarraceno, de leite, bijou, de alfarroba, integral, regueifa, baguetes ou produtos como croissants, pão de Deus, bolo do caco, húngaros, éclairs e jesuítas.

A entrega, assim como a produção do pão e de outros produtos de pastelaria, é assegurada pelas padarias parceiras do serviço, num processo semelhante ao de plataformas como Uber Eats ou Glovo. As encomendas funcionam como subscrição, com uma duração de quatro semanas. Após essa altura, o cliente pode cancelar ou renovar automaticamente a encomenda.

Em breve esperam aumentar a cobertura nos concelhos onde já estão, procurando chegar "ao máximo de freguesias possível e abrir mais cinco grandes cidades, nomeadamente Lisboa", revela Pedro Marques, o autor deste projecto. A plataforma está preparada para começar a vender, de um dia para o outro, em qualquer cidade.

