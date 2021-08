Há uma nova praia fluvial no Norte de Portugal

No concelho de Sernancelhe, nasceu uma nova praia fluvial na margem do rio Távora, um afluente do Douro. A praia fluvial de Vila da Ponte tem passadiços, piscinas flutuantes para várias idades e está devidamente sinalizada, sendo vigiada todos os dias entre as 10.00 e as 18.00.

© DR Praia Fluvial de Vila da Ponte, em Sernancelhe

No espelho de água no vale do Távora, a praia tem uma piscina com profundidade de 50 cm para os mais pequenos, outra com 1,20 m e zonas mais profundas para os mais experientes. Pode relaxar na zona de relva ou de areia, ao sol ou à sombra das árvores.

© DR Praia Fluvial de Vila da Ponte, em Sernancelhe

Nas proximidades há passadiços, um parque de merendas, restaurantes, capelas, um observatório de aves, um miradouro, um troço do Caminho de Santiago (Caminho de Torres) e um baloiço pendurado numa árvore, com vista para o rio. Para lá chegar, siga este mapa.

© DR A praia é vigiada todos os dias

A praia fluvial da Vila da Ponte é o resultado de quase duas décadas de planeamento municipal, que começou com a construção do Açude do Távora, a criação do Espaço de Festas e de Desportos e a construção da Ponte Metálica sobre a Ribeira de Ferreirim.

