Há uma pá eólica gigante plantada na Avenida dos Aliados

Se acha que já viu tudo, desengane-se. A partir desta terça-feira, às 16.00, vai encontrar uma pá eólica gigante, com 41 metros de comprimento e 8,2 toneladas, em plena Avenida dos Aliados. A instalação é temporária e integra Hard Design - Os Filhos de Eos, projecto de intervenção no espaço público da Porto Design Biennale, evento que ocupa vários espaços do Porto e Matosinhos até dia 8 de Dezembro.

A instalação da pá eólica, cedida pela empresa produtora de energia Enercon, tem curadoria de Eduardo Côrte-Real e pretende “descontextualizar peças de grande escala” e “consolidar e formar públicos para o design”, de acordo com José Bártolo, curador-geral da bienal.

Além disso, pretende reflectir sobre as “tensões do novo milénio” - o mote da primeira Porto Design Biennale - e mostrar as transformações de Portugal e do mundo nos últimos anos, temas tratados no restante programa de exposições preenchido por 200 artistas e 20 curadores nacionais e internacionais.

+ Três exposições para ver na Porto Design Biennale

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.