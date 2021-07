Há visitas nocturnas para descobrir os morcegos nos espaços verdes do Porto

Conheça estes pequenos seres da noite em programas gratuitos ao ar livre. A primeira sessão acontece a 9 de Julho, no Viveiro Municipal do Porto.

Os morcegos têm má reputação, mas estes mamíferos voadores têm um papel crucial no ecossistema – controlam as pragas de insectos, dispersam sementes, criam adubo natural, são polinizadores e reflorestadores, sendo por isso muito importantes para o equilíbrio ecológico do planeta.

Quando o sol começa a desaparecer, os morcegos saem dos seus esconderijos. Se nunca os viu a rodopiar no céu do Porto à caça de insectos, tem agora uma boa oportunidade para conhecer estes seres da noite. No ano em que se comemoram 30 anos do Acordo EUROBATS, sobre a conservação das populações de morcegos europeus, a Rede de Centros de Educação Ambiental do Porto organiza sete noites de morcegos em vários espaços verdes da cidade.

As sessões decorrerão às sextas-feiras ou sábados ao final do dia, entre Julho e Outubro. A primeira acontece no dia 9 de Julho, às 20.15, no Viveiro Municipal do Porto, que abrirá excepcionalmente as portas para mostrar os morcegos que o visitam quando a noite cai. A actividade é gratuita, mas exige inscrição prévia, através deste formulário. Em breve, será disponibilizado o programa global.

