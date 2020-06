Hard Club vai ter DJ sets na esplanada

A partir de 5 de Junho, o Hard Club vai começar a celebrar os fins de tarde na esplanada, ao som de DJs. No alinhamento há nomes como DJ Farofa, DJ Lynce, O Gringo Sou EU e Ghetthoven.

A música vai regressar ao Hard Club através dos sunsets na esplanada, com entrada livre. No final de cada semana, o espaço portuense vai ter DJs a actuar entre as 18.00 e as 20.00. O primeiro a subir à cabine na sexta 5 será o DJ Farofa, que idealizou as festas Kebraku. Segue-se DJ Sarah (sábado 6), Jaakko (quinta 11), Torres (sexta 12), DJ Lynce (sábado 13), DJ Karpet (sexta 19), O Gringo Sou EU (sábado 20), Poupa (sexta 26) e Ghetthoven (sábado 27).

O Hard Club lembra que a esplanada "oferece um espaço amplo e vasto, onde a disposição das mesas garante um convívio em segurança". O Hard Club reabriu a esplanada a 18 de Maio, mantendo o edifício reservado apenas para o uso do WC pelos clientes, com percursos definidos, distanciamento garantido, desinfectante para as mãos e a possibilidade de aceder ao menu através de um código QR, de forma a facilitar os pedidos e evitar contacto.

