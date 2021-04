Harry Potter e a Cidade do Porto: a nova visita guiada virtual pela Invicta

Desde 2018 que Vinícius Otaviano chama o Porto de casa. Veio do Brasil para cá estudar e um ano mais tarde começou a trabalhar como guia em visitas pela cidade. Foi então que surgiu a ideia de criar uma tour em nome próprio: "Harry Potter e a Cidade do Porto", que, tal como o nome indica, leva o público a conhecer a ligação entre a Invicta e a saga fantástica.

Vinícius é um grande fã das histórias de J.K Rowling, confessa até que já leu "cada livro da saga mais de 20 vezes". Além disso, tem uma tatuagem de um dos símbolos mais conhecidos – os Talismãs da Morte (ou Relíquias da Morte) – e até chamou um dos seus gatos de Dumbledore. Arregaçou as mangas e começou a preparar a sua tour, mas não teve oportunidade de a pôr em prática porque, entretanto, foi declarado o primeiro estado de emergência e confinamento.

O país deu muitas voltas, mas em Julho de 2020 conseguiu finalmente lançar o seu projecto, e em parceria com a GuruWalk, a Civatis e a Take Free Tours teve a oportunidade de organizar tours presenciais. Eventualmente, o país acabou por fechar outra vez e foi imposto um novo confinamento, e para Vinícius foi a altura certa para adaptar a sua ideia a um formato diferente. Transformou-a numa visita online e até criou um pequeno vídeo para dar ao público uma antevisão.

© DR Visita guiada online pelo Porto

Agora pode encontrar tudo muito bem explicado no Airbnb, e é também lá que pode fazer a sua reserva (10€ por pessoa) e participar na tour Harry Potter e a Cidade do Porto. Esta visita vai levá-lo a conhecer sete locais, através de conteúdos digitais que simulam a caminhada no centro histórico do Porto – entre eles, a Reitoria da Universidade do Porto, o Café Majestic e a Livraria Lello. A experiência tem uma duração aproximada de uma hora e quarenta e cinco minutos.

Quando o turismo voltar a ser permitido, Vinícius vai voltar a fazer as suas visitas presenciais. Até lá, já tem novas ideias para dois novos percursos virtuais – um deles vai dar a conhecer as principais atracções da Baixa e o outro será uma visita guiada pelas instalações de arte urbana da cidade. Esteja atento.

