Agora pode fazer uma visita virtual pelo Centro Histórico do Porto

Visitar o Centro Histórico do Porto pode não ser a tarefa mais fácil neste momento, mas se está com saudades das ruas portuenses, agora pode visitá-las, a partir de casa, graças à iniciativa Gostaria que estivesses aqui, uma visita virtual de 360º, inserida no projecto "Semana dos Sítios Urbanos Património Mundial" da Câmara Municipal do Porto.

O percurso vai levá-lo pelas ruas estreitas do Porto, da Sé até à Ribeira, com várias paragens em pontos de interesse e miradouros. Ao longo da viagem, vai poder ficar a conhecer curiosidades e apontamentos históricos desta área que, em 1996, foi classificada como Património Mundial pela Unesco.

Tudo isto faz parte do programa AtlaS.World Heritage - Património no Espaço Atlântico: Sustentabilidade dos Sítios Património Mundial (AtlaS.WH), co-financiado pelo programa Interreg Espaço Atlântico, liderado pelo Porto, em parceria com quatro outras cidades: Bordeaux, Florença, Santiago de Compostela e Edimburgo.

