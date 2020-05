Herbário do Porto vai recuperar colecções centenárias

Uma bolsa atribuída pela International Association for Plant Taxonomy vai apoiar o estudo das colecções africanas do Herbário do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. São mais de 15.000 exemplares recolhidos em missões a África, um tesouro por descobrir.

O projecto, concebido e coordenado por Cristiana Vieira, tem como principal objectivo o estudo e a promoção de colecções botânicas que foram constituídas em missões privadas a África entre 1912 e 1970, e que se encontram ainda por catalogar. Este património inclui mais de 15.000 exemplares, dos quais 3000 representam grupos botânicos como algas, fungos, líquenes, briófitas e pteridófitas.

O projecto permitirá conhecer colecções que, até agora, eram desconhecidas do público científico e geral. "Muitas delas são de regiões africanas pouco exploradas e envolvem viagens em cenários naturais que já poderão estar modificados", refere Cristiana Vieira no portal de notícias da Universidade do Porto. Estas colecções vão permitir "espreitar o passado botânico de algumas regiões naturais e recolher informação etnobotânica de algumas zonas povoadas". São milhares de exemplares que estão por conhecer e que revelarão muito sobre a vegetação e a relação das pessoas com a natureza, podendo ajudar na conservação da flora nativa destas regiões.

